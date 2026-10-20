Var Energi ASA Registered Shs Aktie 116566768 / NO0011202772
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Var Energi ASA Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Var Energi ASA Registered wird sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,179 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Var Energi ASA Registered ein EPS von 0,540 NOK je Aktie vermeldet.
Die Umsatzschätzungen von 12 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 3,46 Milliarden USD, was einem Umsatz von 21,36 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,783 USD je Aktie, gegenüber 2,99 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 13,47 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 82,72 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Var Energi ASA Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Var Energi ASA Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.10.26
|Erste Schätzungen: Var Energi ASA Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.07.26
|Ausblick: Var Energi ASA Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
06.07.26
|Erste Schätzungen: Var Energi ASA Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Ausblick: Var Energi ASA Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Var Energi ASA Registered Shs
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
Die Märkte in Asien zeigen sich am Dienstag mit Verlusten.