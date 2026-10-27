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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Vanda Pharmaceuticals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Vanda Pharmaceuticals wird sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,682 USD gegenüber -0,380 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Vanda Pharmaceuticals 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 69,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 23,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Vanda Pharmaceuticals 56,3 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -3,030 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -3,740 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 248,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 216,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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