Ausblick: Valneva SE (spons ADRs) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Valneva SE (spons ADRs) wird am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Valneva SE (spons ADRs) für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,206 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 11,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 48,2 Millionen USD gegenüber 54,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,944 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,530 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 175,7 Millionen USD, gegenüber 197,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch