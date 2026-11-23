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23.11.2026 07:01:06
Ausblick: Valneva öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Valneva lässt sich am 24.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Valneva die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,074 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,260 EUR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 41,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 41,7 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,4 Millionen EUR umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,452 EUR je Aktie, gegenüber -0,680 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 153,8 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 174,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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