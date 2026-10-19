Ausblick: Valmont Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Valmont Industries veröffentlicht am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,72 USD gegenüber 4,98 USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,12 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 6,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,05 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,05 USD im Vergleich zu 16,79 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 4,38 Milliarden USD, gegenüber 4,10 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch