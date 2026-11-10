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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Valeura Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Valeura Energy wird am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,343 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,210 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 196,1 Millionen USD, was einem Umsatz von 216,6 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,32 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,290 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 711,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 843,5 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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