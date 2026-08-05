Valeura Energy Aktie 13875281 / CA9191444020
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Valeura Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Valeura Energy wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,615 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Valeura Energy ein EPS von 0,070 CAD je Aktie vermeldet.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 259,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 185,9 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD, gegenüber 0,290 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 625,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 843,5 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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