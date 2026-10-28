Ausblick: Vale legt Quartalsergebnis vor

Vale wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

13 Analysten schätzen, dass Vale für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,384 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,630 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,43 Prozent auf 10,45 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 22 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,68 USD je Aktie, gegenüber 0,580 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 41,03 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 38,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch