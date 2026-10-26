Ausblick: Vaisala O A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Vaisala O A lädt am 27.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,700 EUR je Aktie gegenüber 0,510 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 163,7 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 6,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 154,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,13 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,65 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 627,6 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 596,9 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch