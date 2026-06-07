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Vail Resorts Aktie 584288 / US91879Q1094

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07.06.2026 07:01:06

Ausblick: Vail Resorts verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Vail Resorts
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Vail Resorts lädt am 08.06.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 8,99 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Vail Resorts noch ein Gewinn pro Aktie von 10,54 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,21 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 6,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Milliarden USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,73 USD je Aktie, gegenüber 7,53 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 2,85 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

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