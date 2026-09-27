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Vail Resorts Aktie 584288 / US91879Q1094

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27.09.2026 07:01:06

Ausblick: Vail Resorts mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vail Resorts
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Vail Resorts wird am 28.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -5,346 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Vail Resorts noch -5,080 USD je Aktie verloren.

Vail Resorts soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 269,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 271,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,20 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 7,53 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 2,83 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch

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