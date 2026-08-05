Vaalco Energy Aktie 39078 / US91851C2017
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Vaalco Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Vaalco Energy öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,060 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 25,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,080 USD je Aktie erzielt worden waren.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 24,37 Prozent auf 120,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 96,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,746 USD aus. Im Vorjahr waren -0,400 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 437,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 359,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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