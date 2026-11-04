Ausblick: Vaalco Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vaalco Energy wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,080 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 700 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,010 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Vaalco Energy in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 107,83 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 126,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 61,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,400 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 446,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 359,3 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net