V Technology Aktie 1149898 / JP3829900004
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: V Technology gewährt Anlegern Blick in die Bücher
V Technology wird am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -31,000 JPY aus. Im Vorjahresquartal waren -70,460 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 26,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 8,00 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,10 Milliarden JPY aus.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 377,90 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 243,48 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 57,70 Milliarden JPY, gegenüber 52,99 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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