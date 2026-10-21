USCB Financial a Aktie 115755365 / US90355N1019
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: USCB Financial A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
USCB Financial A wird am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,556 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte USCB Financial A noch 0,450 USD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll USCB Financial A in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29,49 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 29,2 Millionen USD im Vergleich zu 41,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,33 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 113,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 152,1 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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