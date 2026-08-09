USA Rare Eart a Aktie 143204740 / US91733P1075
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: USA Rare Earth A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
USA Rare Earth A wird am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,112 USD gegenüber -1,540 USD im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 8,0 Millionen USD für USA Rare Earth A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,514 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -3,310 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 79,3 Millionen USD, gegenüber 1,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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09.08.26
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