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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: USA Rare Earth A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
USA Rare Earth A wird am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,098 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,640 USD je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 12,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,537 USD, gegenüber -3,310 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 68,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,6 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
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07:01
|Ausblick: USA Rare Earth A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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09.08.26
|Ausblick: USA Rare Earth A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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