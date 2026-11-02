Ausblick: USA Compression Partners LP Partnership Units legt Quartalsergebnis vor

USA Compression Partners LP Partnership Units wird am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,320 USD gegenüber 0,260 USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 39,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 250,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 348,1 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,28 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,850 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,38 Milliarden USD, gegenüber 998,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net