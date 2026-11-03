|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: US Physical Therapy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
US Physical Therapy wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass US Physical Therapy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,756 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,480 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll US Physical Therapy in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 214,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 197,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,89 USD je Aktie, gegenüber 1,42 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 847,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 781,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu U.S. Physical Therapy
|
07:01
|Ausblick: US Physical Therapy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: US Physical Therapy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu U.S. Physical Therapy
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel nach Richtungssuche tiefer -- DAX schliesslich mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex etwas ermässigte. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.