Ausblick: US Physical Therapy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

US Physical Therapy wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass US Physical Therapy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,756 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,480 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll US Physical Therapy in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 214,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 197,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,89 USD je Aktie, gegenüber 1,42 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 847,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 781,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net