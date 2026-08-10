US Energy Aktie 51796223 / US9118053076
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: US Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
US Energy präsentiert am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,035 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei US Energy noch ein Verlust pro Aktie von -0,190 USD in den Büchern gestanden.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent auf 2,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,195 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,430 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,3 Millionen USD, gegenüber 7,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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