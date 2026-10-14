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14.10.2026 07:01:06

Ausblick: US Bancorp gewährt Anlegern Blick in die Bücher

U.S. Bancorp
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US Bancorp öffnet am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 21 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,32 USD je Aktie gegenüber 1,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten ein Minus von 28,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 8,00 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,14 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,62 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 31,08 Milliarden USD, gegenüber 42,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

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