Ausblick: UrtheCast stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

UrtheCast wird am 29.06.2020 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2020 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,042 CAD. Dies würde einen Verlust von 5,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem UrtheCast -0,040 CAD je Aktie vermeldete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 4,6 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 2,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,4 Millionen CAD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,170 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,140 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,7 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 18,3 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch