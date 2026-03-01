UroGen Pharma Aktie 36427552 / IL0011407140
01.03.2026 07:01:06
Ausblick: UroGen Pharma gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
UroGen Pharma gibt am 02.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,502 USD. Dies würde einen Gewinn von 37,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem UroGen Pharma -0,800 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 62,43 Prozent auf 39,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,197 USD aus, während im Fiskalvorjahr -2,960 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 111,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 90,4 Millionen USD.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu UroGen Pharma Ltd Registered Shs
Analysen zu UroGen Pharma Ltd Registered Shs
