Urban Edge Properties When Issued Aktie 26531177 / US91704F1049
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Urban Edge Properties When Issued stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Urban Edge Properties When Issued stellt am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,107 USD. Dies würde einer Verringerung von 76,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Urban Edge Properties When Issued 0,460 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 3,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 117,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 114,1 Millionen USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,516 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,740 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 483,4 Millionen USD, gegenüber 471,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Urban Edge Properties When Issued
|
06.08.26
|Ausblick: Urban Edge Properties When Issued stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: Urban Edge Properties When Issued stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Urban Edge Properties When Issued
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.