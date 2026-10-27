Ausblick: Urban Edge Properties When Issued präsentiert Quartalsergebnisse

Urban Edge Properties When Issued präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,117 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Urban Edge Properties When Issued in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,30 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 120,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 120,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,515 USD, gegenüber 0,740 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 489,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 471,9 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch