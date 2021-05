Ausblick: Urban Edge Properties When Issued präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Urban Edge Properties When Issued lädt am 03.05.2021 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,007 USD aus. Im letzten Jahr hatte Urban Edge Properties When Issued einen Gewinn von 0,076 USD je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 89,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 3,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 93,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,097 USD im Vergleich zu 0,456 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 354,2 Millionen USD, gegenüber 330,1 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch