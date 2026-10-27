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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: UPM-Kymmene gewährt Anlegern Blick in die Bücher
UPM-Kymmene wird am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,316 USD je Aktie gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll UPM-Kymmene in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 2,17 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 2,63 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,56 USD im Vergleich zu 1,03 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 10,76 Milliarden USD, gegenüber 10,86 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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