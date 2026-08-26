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Universal Scientific Industrial Aktie 14802981 / CNE100001BZ8

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26.08.2026 07:01:06

Ausblick: Universal Scientific Industrial (Shanghai) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Universal Scientific Industrial
26.45 CNY 2.12%
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Universal Scientific Industrial (Shanghai) äussert sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,170 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Universal Scientific Industrial (Shanghai) 0,140 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Universal Scientific Industrial (Shanghai) 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 13,99 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Universal Scientific Industrial (Shanghai) 13,57 Milliarden CNY umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,932 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,850 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 70,05 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 59,17 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.ch

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