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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Universal Scientific Industrial (Shanghai) präsentiert Quartalsergebnisse
Universal Scientific Industrial (Shanghai) äussert sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,275 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,290 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Universal Scientific Industrial (Shanghai) 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 19,38 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 18,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Universal Scientific Industrial (Shanghai) 16,43 Milliarden CNY umsetzen können.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,956 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,850 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 68,20 Milliarden CNY, gegenüber 59,17 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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