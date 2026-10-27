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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Universal Forest Products präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Universal Forest Products stellt am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Universal Forest Products im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,29 USD je Aktie gewesen.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,56 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,60 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,46 USD im Vergleich zu 5,00 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 6,31 Milliarden USD, gegenüber 6,32 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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