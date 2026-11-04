Ausblick: Universal Electronics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Universal Electronics wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass Universal Electronics für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,100 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,620 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Universal Electronics 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 77,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 15,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Universal Electronics 90,6 Millionen USD umsetzen können.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,450 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,410 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 303,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 368,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net