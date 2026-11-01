Ausblick: Unitil vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Unitil lädt am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,056 USD. Dies würde einen Verlust von 180,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Unitil -0,020 USD je Aktie vermeldete.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 113,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 11,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 101,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,28 USD im Vergleich zu 2,97 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 607,4 Millionen USD, gegenüber 536,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net