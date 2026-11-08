|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Uniti Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Uniti Group wird am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,624 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,92 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 854,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 18,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Uniti Group einen Umsatz von 722,6 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,976 USD im Vergleich zu 4,87 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 3,66 Milliarden USD, gegenüber 2,23 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Uniti Group Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Uniti Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.10.26
|Erste Schätzungen: Uniti Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: Uniti Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Uniti Group Inc Registered Shs
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.