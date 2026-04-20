UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Zahlen voraus
|
20.04.2026 18:25:00
Ausblick: UnitedHealth vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Am Dienstag wird UnitedHealth seine Bilanz veröffentlichten.
UnitedHealth stellt am 21.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 25 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 6,58 USD je Aktie gegenüber 6,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten ein Minus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 109,43 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 109,58 Milliarden USD umgesetzt.
Die Prognosen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 17,86 USD, gegenüber 13,23 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 25 Analysten durchschnittlich 440,54 Milliarden USD im Vergleich zu 447,57 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
|
16:29
|UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Montagnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
17.04.26
|UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Abend im Plus (finanzen.ch)
|
17.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UnitedHealth von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
14.04.26
|Börse New York: Dow Jones bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
13.04.26
|Montagshandel in New York: Dow Jones bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
13.04.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
10.04.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones schwächelt mittags (finanzen.ch)