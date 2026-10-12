UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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12.10.2026 07:01:06
Ausblick: UnitedHealth verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
UnitedHealth wird am 13.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
25 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,15 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 60,23 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,59 USD je Aktie erzielt worden waren.
20 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 113,16 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 111,31 Milliarden USD aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 27 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 19,80 USD je Aktie, gegenüber 13,23 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 24 Analysten durchschnittlich bei 445,99 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 447,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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