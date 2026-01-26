Ausblick: UnitedHealth legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zahlen voraus 26.01.2026 07:39:00

Am Dienstag öffnet UnitedHealth seine Bücher.

UnitedHealth
280.67 CHF 2.18%
UnitedHealth lädt am 27.01.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

25 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,98 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 21 Analysten von einem Zuwachs von 12,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 113,77 Milliarden USD gegenüber 100,81 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 16,32 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 15,51 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 25 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 447,86 Milliarden USD, gegenüber 400,28 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com,Katherine Welles / Shutterstock.com