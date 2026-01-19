Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.01.2026 07:01:06

Ausblick: United Spirits stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

United Spirits wird am 20.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 6,54 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,72 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,90 Prozent auf 36,35 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34,33 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 24,24 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 22,28 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 27 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 127,87 Milliarden INR, gegenüber 120,69 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

