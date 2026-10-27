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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: United Spirits öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
United Spirits wird am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
6 Analysten schätzen, dass United Spirits für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,41 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,53 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten ein Plus von 4,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 33,30 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31,73 Milliarden INR umgesetzt.
25 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 26,67 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 25,89 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 28 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 136,90 Milliarden INR, gegenüber 124,67 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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