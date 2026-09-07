United Natural Foods Aktie 542741 / US9111631035
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07.09.2026 07:01:06
Ausblick: United Natural Foods verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
United Natural Foods wird am 08.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,612 USD aus. Im letzten Jahr hatte United Natural Foods einen Verlust von -1,430 USD je Aktie eingefahren.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,71 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,70 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,56 USD, gegenüber -1,950 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 31,21 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 31,78 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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