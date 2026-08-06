Ausblick: UNITED ARROWS zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

UNITED ARROWS wird am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass UNITED ARROWS für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 66,27 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 53,00 JPY je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 38,96 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 2,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 38,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 238,33 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 221,34 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 166,68 Milliarden JPY, gegenüber 164,60 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch