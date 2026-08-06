UNITED ARROWS Aktie 824895 / JP3949400000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.08.2026 07:01:06
Ausblick: UNITED ARROWS zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
UNITED ARROWS wird am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass UNITED ARROWS für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 66,27 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 53,00 JPY je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 38,96 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 2,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 38,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 238,33 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 221,34 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 166,68 Milliarden JPY, gegenüber 164,60 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu UNITED ARROWS LTD.
|
06.08.26
|Ausblick: UNITED ARROWS zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: UNITED ARROWS präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: UNITED ARROWS präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.04.26
|Erste Schätzungen: UNITED ARROWS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu UNITED ARROWS LTD.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.