Ausblick: UNITED ARROWS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

UNITED ARROWS wird am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 12,67 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -12,160 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 35,52 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei UNITED ARROWS für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 36,48 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 239,98 JPY, gegenüber 221,34 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 168,30 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 164,60 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net