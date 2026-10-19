Ausblick: United Airlines legt Quartalsergebnis vor

United Airlines präsentiert in der am 20.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,58 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte United Airlines 2,90 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten ein Plus von 17,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 17,88 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,23 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 23 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,94 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 10,20 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 68,50 Milliarden USD, gegenüber 59,07 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch