Ausblick: UNIPRES stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

UNIPRES wird am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 4,62 JPY gegenüber 19,55 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 5,00 Prozent auf 72,16 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte UNIPRES noch 75,96 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 109,24 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -187,520 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 311,65 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 321,94 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net