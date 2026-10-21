Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Union Pacific stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Union Pacific wird am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 22 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,47 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,01 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 18 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,16 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 14,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,24 Milliarden USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 11,98 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 27,17 Milliarden USD, gegenüber 24,51 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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