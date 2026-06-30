Ausblick: Unifirst gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Unifirst wird am 01.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,91 USD je Aktie gegenüber 2,13 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 627,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 610,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,09 USD, wohingegen im Vorjahr noch 7,98 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,50 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,43 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch