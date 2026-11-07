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07.11.2026 07:01:06
Ausblick: UniCredit legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Damit rechnen Experten bei der Zahlenvorlage von UniCredit.
UniCredit wird am 08.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass UniCredit im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,88 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,71 EUR je Aktie gewesen.
8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,17 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei UniCredit für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,49 Milliarden EUR aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,35 EUR, gegenüber 6,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 26,41 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 41,60 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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