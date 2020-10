Ausblick: Under Armour vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

A A Drucken

Under Armour öffnet die Bücher - was Experten in Aussicht stellen.

Under Armour stellt am 30.10.2020 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor. Im Durchschnitt erwarten 31 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,029 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie vermeldet. 29 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,16 Milliarden USD - das wäre ein Abschlag von 18,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,43 Milliarden USD umgesetzt worden waren. Die Prognosen von 33 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,714 USD, gegenüber 0,340 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 30 Analysten durchschnittlich 3,91 Milliarden USD im Vergleich zu 5,27 Milliarden USD im vorherigen Jahr. Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images