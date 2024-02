Ausblick: Under Armour stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Under Armour lädt am 08.02.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 23 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,107 USD. Dies würde einer Verringerung von 33,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Under Armour 0,160 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 20 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,97 Prozent auf 1,50 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Under Armour noch 1,58 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 25 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,491 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,580 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 24 Analysten auf durchschnittlich 5,74 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,90 Milliarden USD in den Büchern standen.

