Under Armour Aktie 31965985 / US9043112062
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Under Armour öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Under Armour präsentiert in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Prognosen von 20 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,017 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Minus von 2,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,11 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,108 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,160 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,94 Milliarden USD, gegenüber 4,99 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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