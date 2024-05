Ausblick: Under Armour mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Under Armour präsentiert in der am 16.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Die Schätzungen von 23 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,078 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Under Armour ein EPS von 0,380 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Under Armour in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 4,61 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 1,33 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 26 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,526 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,860 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 25 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,70 Milliarden USD, gegenüber 5,86 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.ch